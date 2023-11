La Roma riabbraccia Dybala. Con Lukaku è la vera coppia gol

Il ritorno della Lu-pa per triplicare un attacco praticamente sterile a San Siro e prepararsi al meglio al derby, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma riabbraccia Dybala (anche ieri si è allenato in gruppo) e contro il Lecce schiererà Paulo al fianco di Lukaku per rialzare la testa dopo il ko con l'Inter. Con la coppia in campo Mourinho ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio in 5 partite con 15 gol fatti (9 con la firma tra reti e assist dei due).