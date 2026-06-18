Giorni decisivi per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. La Conferenza dei Servizi decisoria è uno dei tasselli più importanti e nella giornata di oggi è arrivato da parte della Commissione Impianti Sportivi del Coni il primo parere favorevole. Di seguito il comunicato: "In riscontro all'Ordinanza in oggetto, con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, la conferenza di servizi decisoria per la valutazione e l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata, in Roma, questo Comitato rappresenta quanto segue per i profili di propria competenza tecnico-sportiva. Quanto all'art. 2 dell'Ordinanza - verifica della completezza documentale: la Commissione Impianti Sportivi del CONI si è già pronunciata sull'intervento con Parere favorevole n. 122/2026 (Pos. n. 0058/2026, Prot. n. 195 del 20/05/2026), reso in linea tecnico-sportiva sulla documentazione di progetto trasmessa dal proponente. Tale parere, che si riallega alla presente, e favorevole alle condizioni e con i rilievi in esso indicati, al cui rispetto integrale è subordinato il carattere favorevole del parere stesso e ai quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera. Per quanto di competenza di questo Comitato, non si formulano osservazioni ulteriori in ordine alla completezza della documentazione, restando integralmente fermo quanto già espresso nel citato parere".