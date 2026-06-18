Il Milan è ancora a caccia di un direttore sportivo. Negli ultimi giorni, per il ruolo era emerso un nome su tutti gli altri, quello del tedesco Markus Krösche, 45 anni, attualmente all’Eintracht Francoforte, ma la trattativa sembra ormai tramontata. In pole c'è Ozek ma i rossoneri hanno provato a riportare in Italia Tiago Pinto. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan ha sondato il terreno con l'attuale ds del Bournemouth ricevendo, però, un secco 'no'. L'ex Roma vuole continuare il lavoro in Inghilterra e per ora non ha in programma il ritorno in Serie A dopo l'esperienza nella Capitale terminata nel 2024.