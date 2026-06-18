Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Radio Manà Manà - 90,9): “Il Marsiglia, come la Roma, deve assolutamente vendere. Non cambia però, in maniera radicale, la data entro la quale ufficializzare le uscite da completare. La Roma potrebbe sfruttare l’elasticità della Uefa: qualora i giallorossi dovessero cedere un big i primi di luglio, considerando il fattore Mondiale, l’organo potrebbe comunque accogliere il tentativo chiudendo un occhio“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Secondo me il Marsiglia farebbe bene a tenersi Greenwood. Io non escludo che il Marsiglia, che non giocherà la Champions, possa accettare di restare fuori dalle coppe con un anno e non smantellare la squadra, con la prospettiva di essere comunque competitivo, perché il campionato francese è fatto di squadre che puntano più al mercato in uscita. Bisogna sperare che il calciatore abbia voce in capitolo: se decide di andare via, allora una soluzione si trova…”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io vado controcorrente…secondo me Soulé è forte. Io me lo terrei Soulè, che per me è un giocatore forte e adatto al gioco di Gasperini. Io me lo tengo, e i 50 milioni di Greenwood li spendo da un’altra parte. Poi adesso comanda Gasperini e lui vuole Greenwood, però queste sono le spese folli italiane che vai a inserire un giocatore a spese folli quando hai in casa un giocatore che non dico che è uguale ma hai la sicurezza di conoscerlo…”