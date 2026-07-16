Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradio Stereo - 92,7): “Su Moreira c’è l’apertura di Gasperini: lui vuole due esterni offensivi, ma tutto dipende dal destino di Soulé, che si sta allenando tranquillamente a Trigoria. Se non dovesse partire, ci sarebbe un po’ di abbondanza, considerando Dybala, l’esterno che arriverà e Pellegrini. L’ingaggio di Moreira è un fattore che aiuta la trattativa, un po’ come accadde con Greenwood all’inizio, prima che arrivasse il Fenerbahçe con 10 milioni di ingaggio. Su Summerville c’è ancora da lavorare. I rinnovi di Mancini e Cristante erano inizialmente al 2029: ora Cristante allunga di un anno e Mancini di due. Non so perché la Roma abbia ridotto la durata, però su Mancini c’è un piccolo ritocco dell’ingaggio. Su Cristante, forse, perché nell’orizzonte di Gasperini per il futuro si vuole evitare rinnovi troppo lunghi che non lasciano margine di manovra. Cristante quest’anno compirà 32 anni”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Siamo ancora a pensare che il direttore sportivo farà la differenza: non sono di quella idea, chi prendono per me va bene. Se il Manchester non ha preso Ederson, sono sicuro che non starà a perdere tempo: pagherà quello che deve pagare. Io penso che quel reparto vada rifatto a prescindere se resta o no Koné”.

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5: “Comanda Malagò. Maldini si presenta con Pirlo, ma bisogna fare una valutazione e poi scegliere. Non posso pensare che Malagò sia superficiale: è un dirigente importantissimo. Per 53 milioni, Koné lo porto in cavallo: è un buon prezzo”.