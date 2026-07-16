La Roma ha ufficializzato il rinnovo di Paulo Dybala fino al 2027. Ma quali sono le cifre esatte del prolungamento della Joya?

Intanto si tratta di contratto annuale senza opzione per un prolungamento automatico o unilaterale. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'accordo ha tenuto molto impegnata la dirigenza giallorossa, questo perché nel contratto dell'argentino sono state inserite parecchie clausole che potrebbero garantire all'ex Juventus più soldi. Oltre ai 2,2 milioni netti che Dybala percepirà, è presente un gettone di 100mila euro per ogni presenza da titolare e da almeno 45 minuti, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, mentre dalla 21esima presenza il bonus a gara salirà fino a 150 mila euro. Per quanto riguarda invece le volte che entrerà dalla panchina, giocando almeno venti minuti, il compenso aggiuntivo sarà di 75mila euro a match. Anche qui con un limite di 20 sfide, salendo poi a 100mila euro per presenza da subentrato.

Per quanto riguarda il rendimento sotto porta, ogni 5 tra gol e assist Dybala, incasserà un ammontare che parte da 100 mila euro e può arrivare alla bellezza di 1 milione in caso di 30 tra reti e passaggi decisivi per i compagni. Infine ci sono gli obiettivi di squadra, con un riconoscimento da parte del club nei confronti del numero 21 nel caso di vittoria di trofei o di qualificazione per un'altra stagione alla Champions League.