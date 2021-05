Koopmeiners si avvicina, ma il vero colpo è top secret

Mkhitaryan vicino al rinnovo. Il sì dovrebbe arrivare entro sabato per due stagioni a 3,5 milioni

I giorni dell'abbandono o quelli di un ritrovato amore? Sono ore decisive per il futuro di Mkhitaryan e Dzeko, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'armeno è vicino al rinnovo grazie a Donnarumma. Il motivo? Raiola non lo inserirà più come complemento del rinnovo del portiere. Troppo deboli poi le sirene di Zenit e Monaco. Il sì dovrebbe arrivare entro sabato e sancire il rinnovo per due stagioni a 3,5 milioni. L'unico problema sono le commissioni di Raiola che nel pacchetto ha provato a inserire pure il portiere Areola. Più ingarbugliata la questione Dzeko. Il bosniaco ha offerte da Los Angeles ma si vorrebbe giocare l'ultimo anno ad alti livelli. Decisivo sarà il colloquio imminente con Mourinho. A centrocampo si avvicina Koopmeiners, ma il vero colpo è top secret.