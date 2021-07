Florenzi convocato, ma il suo futuro è ancora in bilico

L'azzurro ha concluso il prestito al Psg che ha puntato su Hakimi

Campione d'Europa, ex capitano e terzino che farebbe comodo visto che al momento Mourinho può contare solo su Karsdorp e i giovani Reynolds e Calafiori in attesa del vice Spinazzola (in pole c'è Alex Telles). Eppure il destino di Florenzi è indecifrabile, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'azzurro ha concluso il prestito al Psg che ha puntato su Hakimi. E' quindi tra i convocati del ritiro che si svolgerà in Portogallo dal 26 luglio quando Florenzi terminerà le ferie. Da capire se a fine vacanza sarà ancora un giocatore della Roma. Alessandro, infatti, non accetta di partire dalla panchina e per questo è intenzionato ad andare via. Pinto sarebbe ben felice di accontentarlo visto lo stipendio da 4 milioni che pesa sul bilancio. Florenzi piace all'Inter, ma preferirebbe andare all'estero. Da dove viene Rui Patricio: Un sogno essere allenato da Mou. Oggi a Trigoria (ore 18, senza tv e tifosi) amichevole col Montecatini.