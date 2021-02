Edin dolceamaro

La notte del Faraone, ma soprattutto quella di Dzeko, scrive Francesco Balzani su Leggo. Tra gioie e dolori. La gioia sta nel gol che lo porta in vetta alla classifica dei bomber europei in giallorosso e che manda la Roma agli ottavi di Europa League. Il dolore è quello che sente all’inguine poco prima del già programmato cambio con Mayoral e che lo esclude quasi certamente col Milan visto il sospetto stiramento e i probabili 15 giorni di stop.

La Roma, dopo lo 0-2 dell’andata, regola il Braga pure all’Olimpico grazie a un gol in apertura del bosniaco che raccoglie il tap-in dopo il palo colpito con un tiro a giro da El Shaarawy. In coppia dal primo minuto i due non giocavano da 640 giorni. Edin arriva a 28 gol europei con la Roma, gli stessi di Totti se si escludono le gare di qualificazione.

La squadra di Fonseca grazie a lui passa così agli ottavi di Europa League tra le tante assenze e il dilemma su chi far giocare in difesa contro il Milan in una sfida decisiva nella corsa Champions. La competizione che la Roma deve assolutamente tornare a giocare. Il primo tempo si chiude con la traversa di Pedro, nella ripresa arriva il raddoppio di Carles Perez dopo il rigore fallito maldestramente da Pellegrini. Nel finale c’è tempo per l’autogol di Cristante e il tris definitivo di Mayoral.

“Abbiamo vinto in modo sicuro e così abbiamo gestito i cambi in vista del Milan. Oggi buon atteggiamento da parte di quei giocatori come Veretout e Karsdorp che hanno giocato fuori ruolo. Dzeko? Penso non sia grave ma aspettiamo gli esami. Bella la competitività in quel ruolo”, le parole di Fonseca.