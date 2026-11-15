L'Italia rimedia una pesante sconfitta contro il Belgio, uscendo definitivamente dalla Nations League. A Bruxelles finisce 4-1 per i padroni di casa, con le scelte di Mancini sotto la lente. In primis quella di schierare dall'inizio Niccolò Pisilli, soprattutto in una posizione anomala come quella di trequartista-esterno destro. Un esperimento non riuscitissimo, anche se nel primo tempo come in tutto il resto della gara il Belgio ha letteralmente dominato, facendo fare brutte figure un po' a tutti. Nel postpartita in conferenza stampa la spiegazione dello stesso ct Mancini: "Come sono nate le scelte? A sinistra c'era Koleosho che è un'ala sinistra, a destra c'era Pisilli, che doveva venire dentro al campo. Ma la colpa se abbiamo perso non è la loro. Abbiamo lasciato troppo spazio tra linee e siamo andati in difficoltà. Pisilli è un bravo giocatore, può fare tranquillamente quel ruolo lì anche se era la prima volta che lo faceva. La sconfitta è della squadra, che poteva fare meglio. Può capitare quando incontri squadre così, soprattutto all'inizio".