Cinquanta anni, mezzo secolo anche se il suo nome è già eterno. Domenica Francesco Totti festeggerà un traguardo importante, che lo ha visto correre per 25 anni insieme alla Roma prima dell'addio raccontato da Francesco Balzani su 'Leggo'. Ecco l'alfabeto di una vita. A come ADDIO: II 28 maggio 2017, la data più triste ma anche l'evento che ha fatto il giro del mondo. B come BRESCIA: Dalla fine al principio. Il 28 marzo 1993 al Rigamonti fa il suo esordio con la maglia della Roma a soli 16 anni. C come CUCCHIAIO: La specialità della casa: dal gol epico a San Siro al rigore con l'Olanda passando per il colpo di grazia al derby. D come DERBY: La partita più sentita tra selfie e sfottò. Quaranta quelli giocati con 11 gol. Nessuno mai ha fatto meglio. E come ENZO: Lo Sceriffo, il papà che non c'è più e ha svolto un ruolo fondamentale nella vita di Francesco. F come FIGLI: Christian, Chanel e Isabel, in ordine temporale. G come GIANNINI: Il suo idolo da bambino e il sogno di indossare un giorno la fascia da capitano e la maglia numero dieci. Alla fine lo ha superato. H come Humour: L'autoironia che lo ha sempre contraddistinto. Come nella celebre raccolta di barzellette. I come ILARY: Una storia da copertina, l'amore che ha sconvolto in positivo e negativo l'Italia.

L come LODIGIANI: Prima della Roma c'era la Lodigiani. Totti ha giocato qui tra il 1986 e il 1989. M come MONDIALE: Giocarlo è stato un miracolo visto il grave infortunio alla caviglia, vincerlo e essere decisivo un trionfo. N come NOEMI: Il nuovo amore che ha cambiato la vita dell'ex numero dieci. O come OLIMPICO: Il teatro dei sogni quando era tifoso, il palcoscenico di imprese da calciatore. P come PARMA: A cui è legata la gioia più grande: quel 17 giugno 2001, il terzo scudetto. Q come QUOTA 300: Trecento gol, che poi diventeranno 307. Tutti con la maglia della Roma. R come ROMA: E dici tutto: la città dove è nato, gli amici di una vita, la squadra del cuore. S come SPALLETTI: Da amico a nemico, prima di una pace a metà. T come TEMPO: Maledetto tempo, quello che Francesco non ha accettato passasse. U come UNICO 10: La maglia che nessuno ha più indossato a Roma, nemmeno Dybala. V come VITO SCALA: più di un preparatore, più di un amico. La figura di riferimento per Totti da quando era ragazzo. Z come ZEMAN: Il tecnico più importante insieme a Mazzone, quasi un secondo padre.