Calendari, subito la Viola. Pinto su Dzeko: “Con Mou rapporto unico”

L'esordio all'Olimpico il 22 agosto sarà contro la Fiorentina contro la quale lo Special One ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi

Poi si sbottona: "Dzeko è felice e motivato, lui e Mou hanno un rapporto speciale che parte da lontano. Speriamo sia decisivo come in questi anni. Uno come Josè si convince con le idee, il progetto e il cuore. Lui ha vinto in tutti i club, adesso siamo riusciti a convincerlo con un progetto diverso a tre anni per far crescere la Roma. In conferenza è stato bravo, dicendo che tutti parlano di titoli ma noi dobbiamo parlare di tempo e progetto, ma non vuol dire che non giocheremo per vincere. Siamo tutti qui per vincere e conquistare qualcosa per la Roma, ma è una strada da fare insieme con tanto lavoro, se lavoriamo bene i tituli' arriveranno presto".