Balbo: “Che colpo Mou, ora i Friedkin faranno una grande Roma”

L'ex attaccante giallorosso: "Con lo Special One arriveranno anche grandi acquisti come fu con Capello e Sensi o Conte con l’Inter"

L’argentino serio, il killer silenzioso da 87 gol in 182 partite tra il 1993 e il 1998 salvo poi tornare nel 2001 e vincere il tricolore. L’ex attaccante vive a Roma in zona Pisana. Abel Balbo, col calcio mica avrà chiuso vero? "Ho appena riaperto anzi. Torno al Newells Old Boys la squadra dove sono cresciuto. Per colpa del covid si era fermato tutto ma a breve sarò in Argentina e curerò il settore calcistico".