Ansia Pellegrini, ko in Nazionale

La maledizione della nazionale colpisce ancora, scrive Francesco Balzani su Leggo. Dopo Mancini torna dal ritiro azzurro anche Lorenzo Pellegrini a seguito di un infortunio muscolare rimediato in allenamento. Il capitano giallorosso ha abbandonato ieri pomeriggio Coverciano a scopo precauzionale, ma c'è timore perché si tratti del riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro (quello che gli ha fatto saltare l'Europeo). Quando il numero 7 rientrerà a Trigoria i medici del club valuteranno se sottoporlo a esami strumentali per escludere lesioni. Si tratta del terzo infortunio che colpisce i giocatori della Roma in Nazionale. Prima di Pellegrini anche Mancini è rientrato a Roma per un'infiammazione alla pianta del piede che non preoccupa. Vina invece si è fermato nel match disputato dall'Uruguay in Perù per il quale si temeva il peggio ma gli esami strumentali escludono una lesione al flessore. Anche lui (come Pellegrini) però dovrebbe saltare il Sassuolo. Grane per Mourinho (da ieri ha traslocato a Palazzo Taverna) all'inizio di un tour de force di 7 partite in 22 giornate.