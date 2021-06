Zaniolo scalpita, è pronto per Mou: “Non vedo l’ora”

L’attaccante sta preparando il rientro in un centro specializzato in Liguria. A luglio ritiro e paternità

È cominciato il conto alla rovescia per Zaniolo. Mancano una ventina di giorni al raduno della Roma di Mourinho (6 luglio) e il ragazzo non sta perdendo tempo, rinunciando anche alle vacanze pur di farsi trovare pronto. Nicolò, riporta Francesca Ferrazza sull'edizione romana di 'Repubblica', sta lavorando presso il centro Kinemove di Pontremoli, vicino La Spezia, città in cui il giocatore ha raggiunto la famiglia terminato il campionato. Ma Zaniolo non vuole perdere tempo, e continua a postare immagini degli esercizi svolti, autocaricandosi con messaggi mandati attraverso il suo profilo Instragram. "Non vedo l’ora di iniziare! Daje", la didascalia scelta dall’attaccante. Luglio sarà per il ragazzo un mese importante: l’avvio della preparazione estiva con la Roma, e la paternità, visto che la sua ex fidanzata Sara partorirà un bambino. Un mese da ricordare, quindi.