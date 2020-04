Zaniolo ai tifosi: “Voglio diventare la vostra bandiera”

“Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma come lo sono stati Totti e De Rossi, ma oggi penso solo a rientrare in campo e far felice la gente”. Zaniolo sta trascorrendo la quarantena con la mamma e la fidanzata nell’appartamento dell’Eur e parla a Sky del futuro e del presente: “La mia idea è restare più a lungo possibile nella capitale. Alla Roma devo tutto e sono innamorato della città. Sto sempre meglio, se si giocherà per finire il campionato punto a esserci” riporta Ferrazza su La Repubblica. Comunicato ufficialmente il taglio di stipendi. Nelle prossime settimane si perfezioneranno gli accordi individuali per studiare un piano di rientro per i soldi perduti.