Il futuro di Manu Koné è ancora un rebus. Il giocatore - attualmente in vacanza - è nel mirino del Manchester United da diverso tempo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i Red Devils hanno avuto altri contatti con l'agente del giocatore ma nessuno con la Roma. A Trigoria - ad oggi - non è arrivata nessuna offerta per il francese che ha già aperto al trasferimento in Premier League. I dirigenti del Manchester non hanno ancora sciolto gli ultimi dubbi sul giocatore da acquistare per rinforzare la mediana. Oltre a Koné sul taccuino c'è anche Baleba del Brighton. D'Amico attende, il club dovrà registrare una plusvalenza entro fine mese e la cessione di Manu può aiutare. La richiesta è di oltre 50 milioni di euro.