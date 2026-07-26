Santiago Castro è vicino alla Roma: operazione da circa 35 milioni di euro, in queste ore verranno limati gli ultimi dettagli e i giallorossi vorrebbero concludere la trattativa già entro la giornata di oggi. Il Bologna è già alla ricerca del sostituto. Oltre a Espì del Levante in lista c'è anche Dovbyk. L'ucraino può fare il percorso inverso ma in prestito. Tutto dipende dalla volontà del giocatore che per il momento non ha ancora dato l'ok al trasferimento in Emilia-Romagna. Artem non rientra nei piani di Gasperini e con l'arrivo dell'argentino troverebbe ancora meno spazio. Su di lui c'è anche la Fiorentina che ha effettuato un sondaggio e potrebbe accelerare in caso di addio di Kean.