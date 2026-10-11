Da anni Pietro Vierchowod non si perde una partita del Como, squadra della città in cui vive, e di cui ha vestito la maglia per cinque stagioni. Ma oggi il suo cuore è diviso, perché a Roma lo Zar ha vinto lo scudetto del 1982/83. "Il Como gioca bene ma, soprattutto in casa, si espone al contropiede. È un piccolo problema da risolvere. La Roma invece mi ha stupito. Tutta la squadra si difende e tutta la squadra attacca. Gasperini ha capito che se non prendi gol costringi gli altri a scoprirsi", ha detto a 'La Repubblica'.

Lei era velocissimo. Nella difesa del Como si sarebbe trovato bene? "Certo. Mi sarebbe piaciuto lavorare sia con Fabregas sia con Gasperini. Mi sarei trovato bene nel calcio di oggi. Fra gli italiani mi piacciono Calafiori e Scalvini, ma difensori veloci come me non ne vedo. Anche se ero in ritardo, recuperavo la posizione".

Quale attaccante di Como e Roma le piacerebbe marcare? "Malen, sarebbe una bella sfida. Quelli rapidi come lui non me li lasciavo scappare: Muraro, Careca. Douvikas è bravo a proteggere palla e buttarsi dentro, alla Graziani".

Che emozione le dà ritrovare le due squadre in Champions? "È bellissimo. La Roma mancava da tanto, per il Como è un battesimo. L’idea che arriveranno sul lago Manchester United e Psg è incredibile".

Chi vincerà? "Spero in un pari, non so scegliere. E voglio pochi gol, perché a vedere le difese che sbarellano soffro troppo. Mi piacerebbe un 1-1. Un 4-4 non è calcio, ma un mucchio di errori".