I giallorossi fanno tappa al Parco dei Principi per affrontare il Paris Saint Germain nella quinta giornata di League Phase di Champions. Ad arbitrare la sfida c'è lo svedese Glenn Nyberg, con assistenti i connazionali Beigi e Söderkvist. Il quarto uomo è lo svedese Ladebäck. Al VAR il tedesco Dankert, AVAR il polacco Kwiatkowski.

Psg-Roma, la moviola:

41' -è il primo ammonito del match. Punito un intervento falloso del difensore della Roma su. "Cartellino giallo netto, in un'azione pericolosa. E non era il primo intervento", ha commentato l'ex arbitro Calvarese a Prime Video.