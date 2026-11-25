Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della sfida al Parco dei Principi
PSG-Roma, tutti i dettagli del Parco dei Principi e lo spogliatoio dei giallorossi
I giallorossi fanno tappa al Parco dei Principi per affrontare il Paris Saint Germain nella quinta giornata di League Phase di Champions. Ad arbitrare la sfida c'è lo svedese Glenn Nyberg, con assistenti i connazionali Beigi e Söderkvist. Il quarto uomo è lo svedese Ladebäck. Al VAR il tedesco Dankert, AVAR il polacco Kwiatkowski.
Psg-Roma, la moviola:41' - Gianluca Mancini è il primo ammonito del match. Punito un intervento falloso del difensore della Roma su Ferran Torres. "Cartellino giallo netto, in un'azione pericolosa. E non era il primo intervento", ha commentato l'ex arbitro Calvarese a Prime Video.
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