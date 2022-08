Un sold-out dopo l’altro in attesa di Belotti

Mourinho lo ha definito “il nostro Scudetto”, l’amore viscerale per la propria squadra che ha portato oltre 60mila spettatori all’Olimpico per la serata di presentazione con lo Shakhtar. Un sold-out che non fa più notizia, ma che alimenta un filone incredibile di presenze allo stadio quando in campo ci sono i giallorossi, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.