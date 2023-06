Uefa, quattro giornate a Mou per gli insulti a Taylor

Oltre il danno, la beffa. Non sono bastati i danni (sportivi) procurati dall’arbitro Taylor nella finale di Europa League a Budapest. Per la Roma è arrivata anche la stangata della Uefa, come riporta Marco Juric su La Repubblica. José Mourinho è stato squalificato per quattro partite "per aver rivolto un linguaggio offensivo nei confronti dei direttori di gara". Una sanzione ampiamente prevista dopo le veementi proteste del portoghese nel garage dello stadio contro il fischietto. Mou salterà buona parte del girone di Europa League. Tornerà solo il 30 novembre 2023. Ma il conto più salato arriva dalla gara dell’Olimpico. La Roma è stata multata «di 30.000 euro per lancio di oggetti, 32.500 euro per accensione fuochi d’artificio e 18.000 euro per ostruzione di pubbliche vie di passaggio». E subirà la parziale chiusura della curva Nord e della tribuna Monte Mario (6.000 posti) per la prossima partita di Europa League.