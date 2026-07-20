A sentire Gasperini, sarebbe un giocatore fuori dai parametri giallorossi. Poi, dietro le dichiarazioni, c'è un mondo. Un universo di intenzioni inconfessabili e trattative avviatissime. E allora la Roma sta per affondare il colpo su Crysencio Summerville. Un altro rilancio, fino a toccare quota 50 milioni di euro, per convincere il West Ham e respingere l'assalto dell'Aston Villa. Poi la definizione dell'accordo con gli agenti del calciatore per chiudere definitivamente la partita e portare a Roma il nazionale olandese. Proprio alla corte di quel Gasp che - forse furbescamente - nella conferenza stampa di sabato aveva lasciato dubbi sulla chiusura della trattativa. Tutto dipenderà dalle prossime 48 ore. Forse 24, scrive Marco Juric su La Repubblica.