Trecento olandesi sorvegliati speciali: “Siamo allo stadio”

“Quei pochi che sono andati per fatti loro hanno assaggiato il sapore dei Sanpietrini romani. Ancora parlate?“. “Aspettate stasera e facciamo una cosa cento contro cento". Le minacce sui social. L’agguato fallito in piena notte, come riporta La Repubblica. E quello sventato dalla polizia a poche ore dall’inizio della partita. Mazze, martelli e bastoni. Un piccolo arsenale per mettere in fuga i tifosi del Feyenoord. Gli agenti della Digos lo hanno trovato in una macchina a pochi passi da un pub di via Tunisi, nel quartiere Prati, Stati identificati e condotti in commissariato i 40 tifosi del Feyenoord, che hanno provato a entrare allo stadio Olimpico.