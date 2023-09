Totti: “Mou mi vuole”. Ndicka al debutto

Serve una scossa per centrare la prima vittoria in campionato e cancellare due settimane di cattivi pensieri e dubbi. Per questo Mourinho è pronto a cambiare la Roma e i suoi interpreti. La vera novità domenica sera, scrive Marco Juric su La Repubblica, sarà l'esordio ufficiale di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano è pronto a prendersi una maglia da titolare in difesa dopo il rodaggio estivo e la pausa di riflessione concessagli da Mou nelle prime tre giornate. Un mese dopo il tempo dell'apprendistato è finito. Intanto Totti ad un evento di padel conferma i contatti continui con Mourinho e la voglia di entrambi di lavorare insieme. Alla Roma, ma con l'indispensabile ok dei Friedkin.