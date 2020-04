Totti e Florenzi: Trigoria più lontana

“Quando porto Cristian agli allenamenti a Trigoria non entro, ma lo aspetto in macchina. E mi viene da piangere a vedere quella che è stata casa mia per trent’anni”. Lo racconta su Instagram Francesco Totti, ormai quasi da un anno fuori dall’organigramma societario della Roma. “E finché resterà questa proprietà non tornerò” aggiunge. Come riporta Repubblica, Florenzi aspetta invece di conoscere il suo futuro: “Ora penso a finire qui, poi vedremo cosa fare l’anno prossimo”.