Tiri Mancini

Roma-Juventus è stata esattamente la partita brutta, sporca e cattiva che s’immaginava, scrive Emanuele Gamba su La Repubblica, e l’ha decisa il più inatteso lampo di bellezza del più inatteso degli illuminanti, il difensore Mancini, capace di un gol bellissimo che ha scatenato una notte di furore e di scarso senso estetico. Per non rischiare di dover prendere l’iniziativa, Mou ha proprio evitato di mettere attaccanti presentandosi non con il falso 9 ma con il senza 9, una sorta di 5-5-0 con cui intendeva togliere punti di riferimento alla Juve ma finendo anche per toglierne alla squadra sua.