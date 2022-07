Tanta voglia di Roma: e l’Olimpico verso il sold out

Non si arresta la voglia di Roma da parte dei tifosi giallorossi, che a 9 giorni dalla presentazione della squadra all' Olimpico fanno registrare ben 48mila tagliandi staccati per assistere all'ultima sfida del precampionato, quella contro lo Shakhtar Donetsk .

Si va verso il sold out per il test match del 7 agosto, e ancora migliori sono i numeri per le prime due sfide casalinghe in Serie A: circa 55mila biglietti venduti sia per la Cremonese che per il Monza.