Tahirovic, la scelta di Mourinho per sbloccare il mercato

Il sogno cullato, poi infranto. Quindi la fuga, il perdono e l’incoronazione di Mourinho . No, non si sta parlando di un veterano tormentato ma di Benjamin Tahirovic , il giovane centrocampista svedese lanciato a sorpresa da Mourinho titolare contro il Bologna, scrive Marco Juric su La Repubblica. Montagne russe emozionali culminate ieri con la soddisfazione dell’esordio dal 1’.

Alla prima occasione l’allenatore portoghese non si è fatto scrupoli. Una scelta coraggiosa ma anche un segnale allo spogliatoio e alla direzione sportiva. Non ci sono gerarchie, gioca chi sta meglio e dimostra voglia. E se a gennaio non si può fare mercato, lavoro con quel che ho. Con tutti i rischi che può avere una squadra a trazione giovane. Giochi di potere nascosti dietro a scelte tecniche.