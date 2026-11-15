La Roma ha attraversato nove partite cambiando due portieri e incassando quattordici gol. Ora Gasperini può tornare al punto da cui era partito: Mile Svilar tra i pali. Sabato a Parma, alla ripresa del campionato, il numero 99 è pronto a riprendersi guanti e maglia da titolare. E insieme a lui la Roma spera di ritrovare quella sicurezza che a inizio stagione aveva fatto della difesa una delle sue armi migliori. I numeri raccontano la distanza. Nelle prime sei presenze stagionali di Svilar, tra Serie A e Champions, i giallorossi avevano incassato quattro reti: 0,67 a partita. Nelle nove gare successive ne sono arrivate quattordici, 1,56 a incontro. Più del doppio. Anche isolando il campionato, la media sale da 0,60 a 1,17. In mezzo le quattro reti del Real Madrid e le tre del Manchester United, avversari che ovviamente spostano il peso del confronto. Gollini ha offerto risposte importanti, poi il problema alla schiena prima di Manchester ha aperto la porta a Vásquez, anche lui all'altezza della situazione. La Roma ha continuato a vincere e a restare in alto, ma con Svilar la sensazione di controllo è diversa. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Una parte della riabilitazione ad Anversa, in Belgio, poi il ritorno a Roma. Mercoledì Svilar ha tolto il tutore, rimesso gli scarpini e ricominciato a lavorare sul campo. A Parma Mile può anche festeggiare la centesima presenza in campionato. Il ritorno arriva prima di un tratto di calendario che chiede solidità.