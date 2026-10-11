Il tuffo, la parata e poi una fitta di dolore. Frattura da stress al mignolo. Mile Svilar non tornerà in campo prima del 21 novembre, contro il Parma. La soluzione? Pierluigi Gollini. Già, proprio il secondo portiere che fin qui è stato più uomo spogliatoio che giocatore. Nella prima stagione e mezza trascorsa in giallorosso, l’ex atalantino già agli ordini di Gasp, ha giocato una sola partita, contro il Panathinaikos con intervento rivedibile sul gol greco. Ora per Gollini - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - c’è l'occasione di rimettersi i guantoni. Così vuole Gasp. Lo stesso che ieri ha inviato più di un messaggio alla proprietà. I Friedkin hanno messo in vendita l'Everton, l’idea è quella di spostare sempre di più l’attenzione sulla Roma e sull’hockey su ghiaccio, la Nhl americana. Gasperini spera che i propositi filtrati fin qui vengano rispettati: "Una società è importante quando la proprietà è coinvolta". Poi la notizia: "Con i Friedkin non ci sentiamo da un mese". Insomma, l’allenatore chiede più presenza. Sente che la stagione può essere quella giusta per togliersi qualche soddisfazione. E poi va preparato l’anno del centenario.