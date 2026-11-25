Miralem Pjanic e Francesco Totti, una coppia tutta tecnica e qualità protagonista a Roma tra il 2011 e il 2016. Nonostante il trasferimento alla Juventus dell'ex centrocampista bosniaco, il legame tra i due è sempre stato forte. Pjanic ha più volte rivelato che, fin dal suo arrivo, il numero 10 e De Rossi lo avevano preso sotto la loro ala, costruendo un rapporto basata su profonda amicizia, stima reciproca e complicità dentro e fuori dal campo. In un gioco social ai microfoni di Amazon Prime Video Sport, a Miralem è stato chiesto di rimanere in silenzio fino a quando non avesse sentito il nome di un calciatore più forte di Totti. E il bosniaco ha preso il gioco alla lettera, non facendo volare una mosca di fronte ai confronti con giocatori come Luis Alberto, Mastantuono, Dybala, Nico Paz, De Bruyne, Sneijder, Bellingham, Neymar, Del Piero e Kakà. Soltanto quando è stato nominato Ronaldinho Pjanic ha interrotto il silenzio, dimostrando di preferire la leggenda brasiliana all'ex capitano giallorosso. E confermando, ancora una volta se fosse necessario, il valore calcistico di Totti.

Caricamento post Instagram...