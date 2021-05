Stadio della Roma, Ostiense si allontana: salta l’area degli ex Mercati Generali

La famiglia Friedkin sta valutando varie zone dove far sorgere il nuovo impianto che ospiterà i giallorossi

L'ipotesi di vedere lo stadio della Roma sorgere in zona Ostiense perde quota. Il club giallorosso si allontana dall'area degli ex Mercati Generali, destinata alla grande Città dei giovani. Il cantiere, si legge su Repubblica.it, starebbe per partire e dovrebbe essere aperto "entro il mandato di questa giunta", ossia entro ottobre. Non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ma dagli ambienti dei concessionari, la Lamaro dei fratelli Toti, e dei sub concessionari, la Société Generale Immobilière Italia che fa capo in Francia al potente Gruppo De Balkany, filtrano questi messaggi. A questo punto per il nuovo stadio della Roma che dovranno costruire i Friedkin resterebbe in piedi solo l'ipotesi del Gazometro. Soluzione di non facile attuazione, soprattutto per i problemi di trasporti e mobilità. I giallorossi sono comunque intenzionati a sondare fino in fondo l’area dell’Ostiense.