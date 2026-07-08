La Regione non bloccherà lo stadio della Roma a Pietralata. Dopo 24 ore di polemiche si è sentito il dovere di tranquillizzare milioni di tifosi romanisti. Il presidente della Regione Lazio, come riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, Francesco Rocca, che due giorni fa aveva espresso dubbi sul progetto, dalla sua posizione alla sua vicinanza con l'ospedale Pertini. Il governatore è dovuto tornare sull'argomento ieri con un comunicato stampa. "Ho letto ricostruzioni su quanto dichiarato - sono state le sue parole - la nostra volontà è quella di accompagnare il progetto e non certo di bloccarlo". Durante una visita proprio al Pertini il presidente della Regione aveva sposato le parole del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, secondo cui fare lo stadio a Tor Vergata sarebbe stato meglio che a Pietralata. Ieri, infine, la precisazione: "Ho semplicemente voluto rassicurare i residenti e gli operatori sanitari — ha concluso Rocca - ma la Regione offrirà la massima collaborazione al commissario e al Comune".