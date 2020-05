Stadio della Roma, Frongia: “Spero che venga approvato, ma con tutte le valutazioni del caso”

Daniele Frongia, assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi del Comune di Roma, è sempre stato vicino per quanto riguarda il tema dello Stadio di Tor di Valle e spesso ne ha parlato in termini positivi, dando sempre segnali di incoraggiamento. Frongia è stato intervistato da La Repubblica ed ha parlato anche del progetto. Questo uno stralcio delle sue parole:

“Non sto seguendo direttamente la questione: non è un dossier mio, ma della Sindaca e degli assessori competenti. So che si sta andando avanti per chiudere la Convenzione e preparare l’atto per la Giunta che andrà in Assemblea Capitolina e , ricordiamocelo sempre, anche in Consiglio regionale. Ci sono questi passaggi politici che mancano. Personalmente la reputo un’opera strategica della città, spero che venga approvata con tutte le valutazioni del caso“.

Domani il Ministro dello Sport Spadafora dovrebbe ufficializzare la data in cui ricomincerà la Serie A…

“E’ importante che le massime serie di tutti gli sport ripartano in sicurezza. Il calcio rappresenta il grosso in termini di rilevanza mediatica ed economica. Credo che il Governo e i soggetti sportivi stiano prendendo la decisione giusta con tutta la cautela del caso”.