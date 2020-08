Sollievo Zaniolo: tampone negativo, ora i test fisici

Sospiro di sollievo in casa Roma per Nicolò Zaniolo: il primo tampone a cui si è sottoposto è risultato negativo al Covid, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Rientrato dalla vacanza in Sardegna – quella nella quale in tanti hanno contratto il virus, compreso il portiere giallorosso Mirante – l’attaccante, insieme alla famiglia e agli amici che erano insieme a lui, si è ieri sottoposto a un primo tampone nella Capitale. Rientrato a Roma, dopo aver festeggiato il compleanno della mamma a La Spezia, con tanto di giro a Porto Venere, Zaniolo ha quindi tirato un sospiro di sollievo e, nei prossimi giorni, come tutti i suoi compagni, rifarà i test previsti dalla società, comprese le visite mediche pre-stagionali. Fonseca radunerà infatti la squadra giovedì, a Trigoria, per cominciare la preparazione estiva, in previsione dell’inizio del campionato.