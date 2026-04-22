Nei bassifondi di New York Robert De Niro si mise davvero al volante per entrare nella parte di Travis Bickle nel film Taxi Driver. A Roma, invece, tra la Magliana e il raccordo, può capitare di chiamare Uber, salire su un’auto e trovare alla guida Max Tonetto. Ha deciso di buttarsi in una nuova avventura: aprire una società di Ncc (noleggio con conducente). Per ottenere tutti i permessi, tra i requisiti richiesti c’è anche quello di accumulare un certo numero di ore di guida. E allora Tonetto - racconta 'La Repubblica' - ha deciso di fare come in campo: partire dal lavoro sporco. Così, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è messo al volante. Il suo profilo Uber, che conta già 191 corse, è subito diventato un caso su X. È la storia di chi ha scelto una seconda carriera con metodo. Capire il mestiere, fare esperienza.