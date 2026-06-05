Un affare lampo oppure la Roma sposterà la propria attenzione su altri obiettivi. Dopo un'estate - la scorsa - passata a inseguire per settimane il fantasma di Sancho, i giallorossi non vogliono fare il bis. Mason Greenwood piace, ma per l'esterno offensivo del Marsiglia non si perderà tempo: se i francesi accetteranno la proposta dei Friedkin per il talento inglese da 37 reti in 66 presenze, l'affare si chiuderà subito, scrive Maro Juric su La Repubblica. Se la Roma, al contrario, si troverà a partecipare a un'asta - il giocatore piace anche all'Atletico Madrid e alle big turche - con tutta probabilità gli obiettivi per far contento Gasp diventeranno altri. Ecco, allora, la prima missione per Tony D'Amico. Oggi dovrebbe essere il suo giorno, quello della firma con i giallorossi. L'obiettivo della Roma è limare le pretese dei francesi. E poi vedere che effetto farà la prima offerta ufficiale, che potrebbe essere anche l'unica. Il gioco al rilancio non va più di moda a Trigoria, l'obiettivo è consegnare a Gasperini una rosa pronta per il ritiro estivo.