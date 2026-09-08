I nuovi raggi di Soulé. Gian Piero Gasperini e lo staff medico rivoluzionato della Roma hanno resettato l'argentino. Ora Matias brilla proprio come un anno fa, quando era cominciata l'era Gasp, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Di sera non tramonta più e, dopo aver riconquistato il cuore dell'Olimpico contro l'Atalanta, vuole prendersi anche la notte delle stelle. La prima dopo quattro anni, quando aveva esordito in Champions League con la maglia della Juventus. Ora lo farà con quella della Roma, in casa del Fenerbahce di Vedat Muriqi, ex centravanti della Lazio e Mason Greenwood l'ala destra che Gasperini aveva corteggiato nelle prime fasi del calciomercato estivo. L'inglese avrebbe ricoperto proprio il ruolo di Soulé, sul mercato dal primo all'ultimo giorno delle trattative. Fino al gong degli affari ci hanno provato diversi club di Premier League, ma - come ha ricordato il tecnico - "non c'è mai stata una reale proposta". Almeno non alle condizioni richieste della Roma: 40 milioni di euro. Così Matias è rimasto a casa, lavorando tutta l'estate per smaltire i postumi della pubalgia e ritrovare la giusta forma. "Prima del ritiro era stato molto tempo fermo e si è presentato in sovrappeso e non ancora al 100% della condizione. Durante la preparazione si è rimesso in forma. Ora è di nuovo al top: ha fatto ottime gare e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico che atletico", la sentenza di Gasperini. Che l'ha rimesso al centro del suo progetto, in coabitazione con Paulo Dybala.