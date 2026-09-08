Sedici marzo 2022, la Juve cadeva rovinosamente in casa contro il Villarreal nella fase a gironi. È stata quella l'ultima partita in Champions League di Dybala (nella foto) che giovedì sera a Istanbul contro il Fenerbahce ritroverà la competizione che lo ha visto protagonista tante volte: 53 per l'occasione con 18 gol. È rimasto anche per questo Paulo in una stagione che lo sta vedendo assoluto protagonista oltre tutti i dubbi e gli scetticismi. Fin qui l'argentino ha giocato da titolare tutto il precampionato e le tre partite di inizio campionato saltando solo 15' con Fiorentina e Lecce e mettendo a segno ben 4 assist. Manca solo il gol, arriverà. Magari già giovedì quando ritroverà da avversario Lukaku, con cui ha fatto coppia ai tempi di Mourinho e anche Greenwood che poteva essere suo compagno di squadra in questa stagione, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ma non il nemico Guendouzi (squalificato) con il quale si è beccato più di una volta nei derby romani. Sarà ancora la Joya quindi a guidare una Roma che è tornata in Champions dopo 8 anni Gasperini sceglierà l'esperienza con Molina favorito su Lulli e Malen al centro di un attacco che vede solo il ballottaggio tra Soulé e Mora. Due che la Champions non l'hanno mai giocata, ma sono in buona compagnia. Perché al debutto nella competizione più prestigiosa ci sono anche altri big come Mancini, Wesley, Koné e Pisilli. Chi invece l'ha già assaggiata sono Hermoso, Ndicka, Cristante, de Roon, Balerdi, Malen e Castro. Nel frattempo la procura federale della Figc ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto nel post partita di Roma-Atalanta di Serie A quando, secondo diverse testimonianze, l'ad nerazzurro Luca Percassi avrebbe aggredito verbalmente il ds Tony D'Amico. Gli ispettori non erano presenti in quel momento e toccherà ora al Procuratore federale Giuseppe Chiné valutare gli elementi