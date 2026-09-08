La rosa della Roma - salvo colpi di scena - rimarrà invariata fino a gennaio. L'intenzione del club è quella di non andare a pescare tra gli svincolati, nessuna fretta e si aspetterà gennaio per sistemare la casella dell'esterno d'attacco. Secondo Fabrizio Romano nei giorni scorsi è stato offerto Guerreiro, ma l'ex Bayern Monaco non convinceva del tutto Gasperini. Nessuna trattativa col giocatore che è ancora a caccia di una squadra. Proposto anche Sancho che un anno fa era stato vicino ai giallorossi mentre quest'anno si ritrova senza squadra dopo l'ultima esperienza all'Aston Villa. Troppi dubbi sull'inglese: ci vorrebbe tanto tempo per recuperarlo dal punto di vista fisico e la Roma ha deciso di scartare anche questa opzione.