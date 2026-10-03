Gasperini, forse per tenere lontano il malocchio, fin qui ci aveva scherzato su. Battute a occhi bassi, per non sfidare la mala sorte, sullo stato di forma dei suoi ragazzi. Sulla felicità di poter avere a disposizione l'intera rosa. A fermarsi per primo alla fine è stato Bryan Cristante, costretto a saltare almeno le sfide contro Como e Real Madrid. La causa? Un'infiammazione al ginocchio destro. Oggi è difficile immaginare una Roma senza Cristante. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Per uscire dall'angolo ci sono due opzioni. La corsa di Pisilli oppure l'esperienza di De Roon, preso per l'instant team voluto dal tecnico con cui ha condiviso anni importanti con la maglia dell'Atalanta. E tra poco tornerà a disposizione anche Lorenzo Pellegrini. Altra posizione, altro ruolo. Ma pur sempre una scelta in più a centrocampo.