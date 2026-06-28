Soulé riflette ancora sulle offerte e Koné non si sbilancia. Così il difensore ivoriano è a rischio partenza per evitare multe
L'Inter non molla Ndicka. Il centrale ivoriano resta nei piani dei nerazzurri, consapevoli degli obblighi finanziari che gravano sulla Roma da qui al 30 giugno. Mentre Soulé riflette sull'Arabia e Koné temporeggia, la soluzione per soddisfare le richieste dell'Uefa rischia di essere quella che Gasperini digerirebbe con più difficoltà. Perché sul difensore il tecnico giallorosso aveva posto il suo veto: incedibile. A Milano, complici le separazioni con De Vrij e Acerbi, cercano un difensore top. L'affare potrebbe chiudersi a meno di 35 milioni, bonus compresi. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Capitolo rinnovi: se ne riparla dopo il 30 giugno, ma l'ottimismo resta: Celik, Pellegrini e Dybala firmeranno il prolungamento del contratto. Ma se il turco è, di fatto, già pronto a rinnovare le nozze in giallorosso, Lorenzo e Paulo aspettano dei segnali concreti da parte della Roma. La priorità, in questo momento, sono le cessioni. Di rischiare sanzioni pesanti con l'Uefa non c'è voglia e la proprietà è sicura di potersela cavare nel migliore dei modi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA