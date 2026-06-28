L'Inter non molla Ndicka. Il centrale ivoriano resta nei piani dei nerazzurri, consapevoli degli obblighi finanziari che gravano sulla Roma da qui al 30 giugno. Mentre Soulé riflette sull'Arabia e Koné temporeggia, la soluzione per soddisfare le richieste dell'Uefa rischia di essere quella che Gasperini digerirebbe con più difficoltà. Perché sul difensore il tecnico giallorosso aveva posto il suo veto: incedibile. A Milano, complici le separazioni con De Vrij e Acerbi, cercano un difensore top. L'affare potrebbe chiudersi a meno di 35 milioni, bonus compresi. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Capitolo rinnovi: se ne riparla dopo il 30 giugno, ma l'ottimismo resta: Celik, Pellegrini e Dybala firmeranno il prolungamento del contratto. Ma se il turco è, di fatto, già pronto a rinnovare le nozze in giallorosso, Lorenzo e Paulo aspettano dei segnali concreti da parte della Roma. La priorità, in questo momento, sono le cessioni. Di rischiare sanzioni pesanti con l'Uefa non c'è voglia e la proprietà è sicura di potersela cavare nel migliore dei modi.