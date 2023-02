Roma, la gioia di Wijnaldum e Pinto pensa a riscattarlo

Otto milioni di euro è il prezzo stabilito la scorsa estate dal Psg per riscattarlo. Soldi che la Roma ha deciso quasi di accantonare – dopo la cessione di Zaniolo – in attesa di capire l’evoluzione fisica dell’olandese. Se da qui a fine stagione Wijnaldum tornasse il grande campione visto tra Liverpool e Parigi, a Trigoria non avrebbero dubbi a far partire il bonifico. Altro discorso la trattativa per il contratto. Il centrocampista attualmente guadagna circa 10 milioni di euro (7 più 3 di bonus) con l’ingaggio diviso tra Roma (5 milioni) e PSG. Con l’acquisto a titolo definitivo servirà un nuovo accordo a cifre decisamente più basse di quelle percepite attualmente. Alla Roma non hanno dubbi sulla sua permanenza, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League e conferma di José Mourinho. Un doppio refrain fin troppo noto dalle parti di Trigoria.