Nell'ultimo allenamento Gian Piero Gasperini ha messo a punto la ricetta per spezzare l'incantesimo che, negli ultimi otto anni, lo ha condannato a «perdere sempre con l'Inter». La grande novità di formazione passa dalle fasce: per la prima volta in questa stagione, Gasperini valuta di lanciare dal primo minuto sia Wesley che Molina. Per il brasiliano si tratta di un ritorno alle origini: può giocare sulla destra, sfidando il nerazzurro Dimarco. Mentre l'argentino parte a sinistra, come ha già fatto contro il Torino. Verso la panchina Lulli, pronto a ritagliarsi una fetta di gara nella ripresa. Tolte le certezze, gli altri ingredienti della pozione anti-Inter restano top secret: Balerdi può lasciare il posto a Ndicka, Koné è in vantaggio su Pisilli a centrocampo. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Stasera all'Olimpico (ore 18) c'è in palio la vetta del campionato, con vista sulla lunghissima sosta per le nazionali. Ma prima l'Inter: «È la mia kryptonite? Può darsi», commenta Gasperini. «Negli ultimi anni, contro di loro, ho sempre perso». Ma qualcosa è cambiato: il tecnico percepisce «entusiasmo, energia positiva e un ambiente favorevole per alzare il livello».