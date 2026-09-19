Rispetto alla trasferta contro il Torino di lunedì scorso il tecnico ritrova Ndicka, inizialmente convocato ma costretto a dare forfait con i granata

Redazione
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Roma-Inter, le probabili formazioni: Balerdi parte dal 1'. Ballottaggio Molina-Lulli

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Tutto il gruppo a disposizione per Gasperini in vista della super-sfida di questo pomeriggio contro l'Inter. Il tecnico rispetto alla trasferta contro il Torino ritrova Ndicka, inizialmente convocato ma che aveva dato forfait contro i granata. In lista anche Hermoso dopo il lieve infortunio accusato in settimana, tornerà dal 1' Koné che era solo subentrato in Piemonte dopo un problema fisico.

Roma-Inter, i convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

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