Rispetto alla trasferta contro il Torino di lunedì scorso il tecnico ritrova Ndicka, inizialmente convocato ma costretto a dare forfait con i granata
Roma-Inter, le probabili formazioni: Balerdi parte dal 1'. Ballottaggio Molina-Lulli
Tutto il gruppo a disposizione per Gasperini in vista della super-sfida di questo pomeriggio contro l'Inter. Il tecnico rispetto alla trasferta contro il Torino ritrova Ndicka, inizialmente convocato ma che aveva dato forfait contro i granata. In lista anche Hermoso dopo il lieve infortunio accusato in settimana, tornerà dal 1' Koné che era solo subentrato in Piemonte dopo un problema fisico.
Roma-Inter, i convocati di GasperiniPortieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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