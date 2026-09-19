Il doppio ex in vista del big-match all'Olimpico: "I giallorossi sono in un momento meraviglioso, sono cresciuti molto tecnicamente e mentalmente"

Redazione
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Amantino Mancini è uno dei tanti doppi ex di Roma-Inter. L’ex calciatore brasiliano, in giallorosso tra il 2003 e il 2008 e in nerazzurro dal 2008 al 2011, ha parlato del big match delle 18 all'Olimpico in un’intervista a TuttoSport. Di seguito le sue parole: "La Roma sta vivendo un momento meraviglioso, con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, ed è al primo posto insieme all’Inter. Sarà una sfida molto equilibrata, da 50 e 50".

Sulla crescita della Roma rispetto alla scorsa stagione. “La Roma è cresciuta molto sotto il profilo della qualità tecnica, anche grazie agli acquisti fatti sul mercato. Vedo inoltre una maggiore continuità dal punto di vista mentale”.

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Sulle possibilità scudetto dei giallorossi. “Ha le qualità e le chance per essere protagonista. Adesso però sarà importante trovare continuità e mantenere questo rendimento nel tempo”.

Sul duello Malen-Lautaro. “E’ una bella sfida perché sono due calciatori forti, sia fisicamente che tecnicamente. Malen è un calciatore di grande valore, ma Lautaro mi sembra un po’ più continuo”.

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