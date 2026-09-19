Totti, l'elogio a Candela è tutto da ridere: "Aveva una testa... superiore a tanti"

Amantino Mancini è uno dei tanti doppi ex di Roma-Inter. L’ex calciatore brasiliano, in giallorosso tra il 2003 e il 2008 e in nerazzurro dal 2008 al 2011, ha parlato del big match delle 18 all'Olimpico in un’intervista a TuttoSport. Di seguito le sue parole: "La Roma sta vivendo un momento meraviglioso, con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, ed è al primo posto insieme all’Inter. Sarà una sfida molto equilibrata, da 50 e 50".

Sulla crescita della Roma rispetto alla scorsa stagione. “La Roma è cresciuta molto sotto il profilo della qualità tecnica, anche grazie agli acquisti fatti sul mercato. Vedo inoltre una maggiore continuità dal punto di vista mentale”.

Sulle possibilità scudetto dei giallorossi. “Ha le qualità e le chance per essere protagonista. Adesso però sarà importante trovare continuità e mantenere questo rendimento nel tempo”.

Sul duello Malen-Lautaro. “E’ una bella sfida perché sono due calciatori forti, sia fisicamente che tecnicamente. Malen è un calciatore di grande valore, ma Lautaro mi sembra un po’ più continuo”.