Ritorna la Zaniolo-mania e lui vuole restare in giallorosso

Lavoro defaticante e pressoterapia per sciogliere i muscoli. Il giorno dopo il ritorno al gol, Nicolò Zaniolo riprende il suo percorso riabilitativo, trascorrendo la maggior parte del tempo a Trigoria, pronto per essere a disposizione di Fonseca anche dopodomani, nella gara casalinga contro il Verona. Intanto la presenza scenica — biondissimo, quasi platino, elegante nelle movenze, potente e immortalato in un’esultanza a braccia larghe a favore di telecamera — restituisce alla Roma la forza simbolica, sul campo e fuori, del giocatore più rappresentativo, insieme a Dzeko, di questo momento storico.

E, inevitabilmente, quello più corteggiato. La Juve, su tutti, farebbe carte false per portarlo a Torino, ma da Trigoria sanno di non potersi permettere oggi una sua cessione. In un periodo di interregno societario, con il bilancio appesantito e la popolarità nei confronti dei tifosi ai minimi termini, i vertici del club giallorosso – scrive Francesca Ferrazza su ‘La Repubblica’ – fanno sapere che pensare di vendere Nicolò sarebbe un suicidio, anche se aiuterebbe a sistemare i conti. Inevitabile che però la parola “incedibile” nessuno abbia il coraggio di pronunciarla, confidando nella possibilità di avere altri giocatori da sistemare bene sul mercato, non andando a toccare quello che è sempre più un idolo della gente. Paulo Fonseca è poco largo di complimenti, sia pubblicamente sia di persona, nei confronti del ragazzo, temendo possa montarsi la testa. Lui ribadisce ad ogni occasione di voler restare alla Roma. “Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare presto al 100% — fa sapere ancora il ragazzo — vado al campo un’ora prima, lavoro senza lamentarmi e punto dritto ai miei sogni”. Uno su tutti, l’Europa League: essere al massimo per aiutare la Roma ad arrivare in finale.