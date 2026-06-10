Gli intoppi con l'Atalanta sembrano ormai superati e l'annuncio potrebbe arrivare già oggi: Tony D'Amico dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Per lui è pronto un contratto triennale da 1,5 milioni di euro e, soprattutto, il ritorno al fianco di Gian Piero Gasperini, con cui i contatti sono costanti in vista della prossima stagione. rafforzare. Gli obiettivi sono ambiziosi: la Roma è chiamata a costruire una rosa all'altezza della Champions League. Parallelamente, scrive Marco Juric su La Repubblica, il club dovrà continuare a muoversi entro i vincoli del settlement agreement con la Uefa. Sul fronte rinnovi, Gasperini ha indicato le sue priorità: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, i cui contratti scadranno tra quindici giorni. Per quanto riguarda i rinforzi, la lista è chiara. primo nome resta Mason Greenwood, con il quale c'è un principio di accordo. In attacco serve anche un vice Malen di alto profilo. nomi sul taccuino di D'Amico non mancano. Per trasformarli in acquisti concreti, però, servirà lavorare anche sulle uscite. Diversi giocatori sono considerati sacrificabili e potrebbero finanziare il mercato in entrata. Il primo della lista è Evan Ndicka.