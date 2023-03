Mourinho vince il primo round. Sarà in panchina stasera con la Juve

La Roma affronta all'Olimpico la Juventus per non perdere il treno Champions

Fintanto che non verrà fatta chiarezza sull’accaduto è ingiusto che Mourinho sconti la squalifica. In Italia non era mai accaduto che venisse dato un giudizio di sospensiva, ma l’eccezionalità del fatto ha portato la Corte d’Appello a utilizzare una metodologia maggiormente in voga a livello Uefa.